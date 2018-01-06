Небензя предположил, что у США аллергия на Иран

ООН, 6 янв — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что у США на Иран аллергия, которая застилает Вашингтону глаза.

Выступая на созванном США заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Иране, российская делегация заявила о недопустимости использования "надуманных предлогов" для включения в повестку СБ "сугубо внутриполитических сюжетов". К тому же "внутриполитическая ситуация в Иране нормализовалась", добавил Небензя.

"Кстати, за это нам стоило бы поблагодарить Вашингтон, поскольку во многом из-за его энергичных, поощрительных и побудительных месседжей иранскому народу произошла консолидация иранского общества на почве антиамериканских настроений. Такое впечатление, что необъяснимая рационально аллергия на эту страну застилает глаза в оценке происходящих там событий, и желаемое выдается за действительное", — заявил российский постпред.

В Иране с 28 декабря 2017 года проходят акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что они вызваны как внутренними проблемами, так и вмешательством других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джаафари 3 января заявил, что "смута" в стране закончена безуспешно для демонстрантов.

"Мы, разумеется, сожалеем о потере человеческих жизней в результате не таких уж и мирных демонстраций. Но дайте Ирану самому разобраться со своими проблемами, тем более что это и происходит", — подчеркнул Небензя.