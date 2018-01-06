ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Пентагон опубликует новую военную стратегию США 19 января, заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Там будет относительно толстая засекреченная стратегия и более краткая, которая изложена в несекретном виде", — сказал Мэттис.

Это будет вторая национальная стратегия после общего рамочного документа по безопасности, обнародованного администрацией Дональда Трампа в декабре. Стратегия национальной безопасности очертила круг угроз США, причем в число соперников были включены Россия и Китай. Содержалось упоминание России в числе основных угроз и в предыдущей военной стратегии США, подготовленной при Бараке Обаме.

Как ожидается, Пентагон впоследствии также представит отдельные рамочные документы по ядерным силам и по противоракетной обороне.