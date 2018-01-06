Постпред РФ назвал цель США при созыве заседания СБ ООН по Ирану

ООН, 6 янв — РИА Новости. США продолжают подрывать достигнутое "шестеркой" и Тегераном соглашение по ядерной программе ИРИ, созыв заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране идет в этом русле, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Истинная подоплека причины созыва сегодняшнего заседания кроется не в попытках защитить права человека и интересы иранского народа, а в завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", — сказал российский постпред на заседании в пятницу.

Совет Безопасности ООН в пятницу по инициативе США проводит заседание по Ирану.