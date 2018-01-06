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Постпред Ирана заявил о постоянном вмешательстве США в дела страны

Сюжет:
Протесты в Иране (74)
00:5106.01.2018
(обновлено: 02:05 06.01.2018)
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© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН. Архивное фотоСБ ООН. Архивное фото
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton

ООН, 6 янв — РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Голямали Хошру заявил в СБ ООН о "долгой истории" вмешательства Вашингтона во внутренние дела ИРИ, а созыв Совета назвал злоупотреблением США властью.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
© AP Photo / The United Nations/Evan Schneider
Постпред РФ назвал цель США при созыве заседания СБ ООН по Ирану

Совет Безопасности ООН в пятницу по инициативе США проводит заседание по Ирану. Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила об опасности развития ситуации в стране по сирийскому сценарию. Происходящее в Иране, по словам Хейли, затрагивает фундаментальный вопрос прав человека для народа Ирана, а также вопрос международного мира и безопасности.

"Будет упущением, если я также не напомню для тех, кто забыл, о долгой истории вмешательства США во внутренние дела Ирана", — сказал Хошру.

Он сообщил, что "вмешательство в курс демократизации" в Иране берет свое начало в 1953 году, когда произошел "спланированный США переворот против законно избранного иранского премьер-министра". По словам Хошру, "агрессивные действия участились, когда иранцы поднялись на смещение диктаторского режима, который так неудивительно нравился американскому правительству".

Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Небензя предположил, что у США аллергия на Иран
"С того момента, в числе прочего, США поддерживали попытки военных переворотов и саботажа в Иране, вводили незаконные и бесчеловечные односторонние санкции против обычных иранцев, безоговорочно поддерживали Саддама Хуссейна в его восьмилетней разрушительной войне против иранцев, в том числе предоставляя ему химическое оружие, и даже напрямую вступали в конфронтацию с Ираном в защите Саддама", — сказал иранский дипломат.

По словам постпреда, решение США созвать Совет Безопасности из-за протестов в Иране является "злоупотреблением властью".

"Решение США обсудить на совете протесты в Иране, организованные некоторыми нашими гражданами из-за законного недовольства не кем иным, как самими США, которые отступают от своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), является злоупотреблением властью постоянного члена, а также оскорблением самого Совета", — заключил Хошру.

Иранский постпред также отметил, что внутренние вопросы не могут быть предметом обсуждения главного международного совета по безопасности.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
Небензя обвинил США в злоупотреблении площадкой Совбеза ООН
"История агрессивного поведения США в ООН долгая, но это возмутительный пример. Исключительно внутренние дела нации, в нашем случае — протесты, в ходе которых иранское правительство проявило высшую степень уважения к правам демонстрантов и попыталось справиться с ними мирным путем, несмотря на агрессивное вмешательство внешних агентов и прямую поддержка иностранных сил, в том числе президента США, не являются предметом обсуждения в самом важном мировом органе безопасности", — подчеркнул иранский дипломат.

 

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