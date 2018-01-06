Постпред Ирана заявил о постоянном вмешательстве США в дела страны

ООН, 6 янв — РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Голямали Хошру заявил в СБ ООН о "долгой истории" вмешательства Вашингтона во внутренние дела ИРИ, а созыв Совета назвал злоупотреблением США властью.
Совет Безопасности ООН в пятницу по инициативе США проводит заседание по Ирану. Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила об опасности развития ситуации в стране по сирийскому сценарию. Происходящее в Иране, по словам Хейли, затрагивает фундаментальный вопрос прав человека для народа Ирана, а также вопрос международного мира и безопасности.
"Будет упущением, если я также не напомню для тех, кто забыл, о долгой истории вмешательства США во внутренние дела Ирана", — сказал Хошру.
Он сообщил, что "вмешательство в курс демократизации" в Иране берет свое начало в 1953 году, когда произошел "спланированный США переворот против законно избранного иранского премьер-министра". По словам Хошру, "агрессивные действия участились, когда иранцы поднялись на смещение диктаторского режима, который так неудивительно нравился американскому правительству".
По словам постпреда, решение США созвать Совет Безопасности из-за протестов в Иране является "злоупотреблением властью".
"Решение США обсудить на совете протесты в Иране, организованные некоторыми нашими гражданами из-за законного недовольства не кем иным, как самими США, которые отступают от своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), является злоупотреблением властью постоянного члена, а также оскорблением самого Совета", — заключил Хошру.
Иранский постпред также отметил, что внутренние вопросы не могут быть предметом обсуждения главного международного совета по безопасности.