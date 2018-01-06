Небензя обвинил США в злоупотреблении площадкой Совбеза ООН

ООН, 6 янв — РИА Новости. США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности ООН и подрывают авторитет этой структуры, заявил постпред России Василий Небензя, комментируя созыв заседания СБ по Ирану.
"Зачем США — постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН — подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности? Для всех очевидно, что выбранная сегодня тема не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности", — сказал Небензя в своем выступлении.
Российский постпред также обвинил США в подрыве ядерной сделки с Тегераном. "Истинная подоплека причины созыва сегодняшнего заседания кроется не в попытках защитить права человека и интересы иранского народа, а в завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", — подчеркнул дипломат.
"Но дайте Ирану самому разобраться со своими проблемами, тем более что это и происходит", — подчеркнул Небензя.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли предупредила власти Ирана, что мир следит за их действиями в связи с протестами в стране.
В крупных городах Ирана 28 декабря начались массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что недовольство населения вызвано внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, в столице около 450 человек были задержаны.
Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джаафари 3 января заявил об окончании "смуты". МВД сообщило, что в протестах приняли участие около 42 тысяч человек.