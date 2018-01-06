Франция не согласилась с США в оценке происходящего в Иране

ООН, 6 янв — РИА Новости. Париж не согласился с Вашингтоном в оценке происходящего в Иране, постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр предостерег от использования ситуации в Иране в свою пользу.

Совет Безопасности ООН в пятницу по инициативе США проводит заседание по Ирану. Накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила об опасности развития ситуации в стране по сирийскому сценарию. Происходящее в Иране, по словам Хейли, затрагивает фундаментальный вопрос прав человека для народа Ирана, а также вопрос международного мира и безопасности.

"Какими бы беспокоящими ни были события последних дней в Иране, по существу, они не представляют угрозы международному миру и безопасности. Мы должны отреагировать соответствующим образом на происходящее, другими словами, мы должны следить и быть бдительными в отношении происходящего в рамках мирных протестов", — сказал Делаттр.

Он заявил о необходимости "избежать любых попыток использовать этот кризис для частных нужд". "Это будет иметь диаметрально противоположный результат", — сказал французский дипломат.