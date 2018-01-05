СБ ООН завершил закрытые предварительные консультации по Ирану

ООН, 5 янв — РИА Новости. Совет безопасности ООН провел закрытые предварительные консультации, после которых начал заседание по ситуации в Иране.

Открытая встреча СБ ООН по Ирану проводится по инициативе США. За полчаса до нее по российской инициативе прошли предварительные консультации "для обсуждения американской инициативы".

Накануне встречи постпред США Никки Хейли заявила об опасности развития ситуации в Иране по сирийскому сценарию.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, 28 декабря начались массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, в столице около 450 человек были задержаны. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джаафари 3 января заявил, что смута в стране закончена безуспешно для демонстрантов. МВД сообщило, что в протестах приняли участие около 42 тысяч человек.