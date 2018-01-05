Британская полиция разозлила веганов своим завтраком

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Британские полицейские опубликовали в Twitter фотографию своего завтрака, чем вызвали бурную реакцию веганов в социальных сетях.

Полицейское управление Северного Уэльса по расследованию преступлений в сельской местности нередко выкладывает фотографии подобного характера. Однако снимок, на котором запечатлены тарелки с десятками яиц, огромными порциями сосисок, беконом, грибами, фасолью и тостами привлек внимание веганов.

Not bad eh….not one egg broken….. let the team meeting begin! pic.twitter.com/lL3jzKtJb2 — RuralCrimeTeam™ (@NWPRuralCrime) 18 декабря 2017 г.

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"Мясо — это убийство", написал один из пользователей социальной сети в комментариях к посту полицейских.

Еще один комментатор посчитал фотографию правоохранителей оскорбительной, учитывая, что те занимаются спасением животных в сельской местности.

"Как налогоплательщик, я бы предпочла, чтобы полицейские отвечали на вопросы в комментариях не так избирательно и, возможно, не публиковали снимки завтрака, которые оскорбляют их подписчиков, веганов/вегетарианцев", — отмечается в сообщении.

Полицейское управление заявило, что после этой записи не будет отвечать на комментарии в социальной сети. История получила широкий общественный резонанс в местных СМИ.

And to finish 2017 I had to post this recent reply about our Twitter account, to show why we are withdrawing from answering questions or comments on Twitter for the time being.



Nothing more I can say really…….



Happy 2018 pic.twitter.com/lh4JMkhYBT — RuralCrimeTeam™ (@NWPRuralCrime) 31 декабря 2017 г.

"Так много тем в стольких газетах и так много телефонных разговоров (с журналистами. — Прим. ред.). Кто мог бы подумать, что старый добрый валлийский завтрак может вызвать такой интерес со стороны прессы", — говорится в одном из постов британской полиции в Twitter.