В Китае из-за снегопадов погибли тринадцать человек

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Тринадцать человек стали жертвами сильных снегопадов в китайской провинции Аньхой на востоке страны за период с 3 по 5 января, сообщает агентство Синьхуа.

Ранее агентство сообщало о гибели двух жителей провинций Цзянсу и Хубэй.

Из-за сильных снегопадов в пяти китайских провинциях власти эвакуировали более 200 местных жителей, еще около 100 нуждаются в экстренной помощи. Кроме того, под натиском стихии более 200 строений оказались разрушенными, еще около 400 были повреждены. Пострадали и сельскохозяйственные угодья. Прямой экономический ущерб власти оценивают в сумму свыше 500 миллионов юаней.

Стихия также привела к нарушению движения железнодорожного и автомобильного транспорта.