В Германии, как и ЕС в целом, недовольны политикой США, считает Клинцевич

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В Германии, как и в Евросоюзе в целом, недовольны внешней политикой США, упоминание России и КНР в контексте "неуважения" к ЕС, скорее, было для общего политеса, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью Spiegel заявил, что США, Россия и Китай относятся к Евросоюзу без должного уважения. Говоря о роли США, он указал, что Вашингтон теряет позиции на мировой арене, а политический вакуум заполняют другие силы: в Сирии — это Россия и Иран, а в торговой политике — Китай.

"Заявление главы МИД Германии, судя по первому впечатлению, имеет много смыслов, и они не всегда стыкуются между собой. Например, между отношением России к Евросоюзу и нашими действиями в Сирии нет никакой причинно-следственной связи. Но не буду вдаваться в частности. В этом заявлении обращает внимание на себя главным образом общий посыл", — сказал Клинцевич РИА Новости в пятницу.

Очень похоже, что в Евросоюзе, который во многом цементирует именно Германия, "недовольство политикой США, признающей только свои интересы, уже выплескивается через край", сказал сенатор. "Думаю, что именно это и отразилось, прежде всего, в заявлении Зигмара Габриэля. Что касается России и Китая, то они, можно сказать, искусственно пристегнуты сюда для соблюдения общего политеса", — добавил он.

Клинцевич подчеркнул, что Россия не позволила себе ни единого действия, которое можно расценить как неуважение к Евросоюзу. "Отношения с Европой для нас поистине бесценны. Жаль, что мы не всегда получаем ответные импульсы", — сказал политик.

Сенатор напомнил, что разрядка в Европе началась в конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века как раз с серьезного улучшения отношений между СССР и ФРГ — "новой восточной политики" канцлера Вилли Брандта.

"Не думаю, что следует делать какие-то серьезные выводы из заявления главы МИД Германии. Но все же на подобном уровне просто так ничего не говорят", — заключил Клинцевич.