Белоруссия закрывает генконсульство в Одессе

МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Белоруссия приняла решение о закрытии генерального консульства страны в Одессе, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.

"Совет министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 года генеральное консульство Республики Беларусь в Одессе (Украина)", — говорится в сообщении со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

По информации пресс-службы, министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию данного генерального консульства.