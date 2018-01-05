МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Новый 2018-й год станет годом энергетической независимости Украины, написал президент страны Петр Порошенко в своем Twitter.

По его словам, благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина "соскочила с газового крючка "Газпрома" и "уверенно начинает" новый 2018-й год.

Отказ от российского газа

Украина перестала покупать российский газ с ноября 2015 года, перейдя на закупки по реверсу в Европе — у Словакии, Польши и Венгрии.

Первоначально в Киеве утверждали, что приняли такое решение из-за более низкой цены в Европе, однако позднее компания "Нафтогаз" признала, что "Газпром" предложил сырье по более привлекательной стоимости, чем европейские поставщики.

Купим, но с условиями

В конце декабря прошлого года украинский лидер заявил, что Киев может возобновить закупки российского газа при условии, что топливо окажется дешевым.

"Они стучат: может, возьмете наш газ? Та нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста", — заявил Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область, добавив, что на это украинские власти готовы пойти, чтобы "снизить тарифы для людей".

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя это высказывание Порошенко, отметил, что топливо, которое Украина закупает реэкспортом в Европе по сути остается российским. "Он обходится дороже, чем газ, который они могли бы закупать в России", — подчеркнул парламентарий.

Спор в суде

"Газпром" и "Нафтогаз" с 2014 года вели судебную тяжбу в Стокгольмском арбитраже из-за контракта на поставку газа из России на Украину и транзита голубого топлива через территорию страны с 2009 года. Решение по этому спору суд вынес в декабре.

Помимо обязательства закупать у России газ, "Нафтогаз" должен выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленный газ. Суд также снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров сырья, однако оставил условие "бери или плати" для 80 процентов от этого объема, то есть для четырех миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

Украинская компания также заплатит за просрочки по платежу с 22 декабря. Один день обходится "Нафтогазу" примерно в 600 тысяч долларов.