Порошенко "заработал" на государственных тендерах около миллиона долларов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. За прошедший год частные компании, принадлежащие президенту Украины Петру Порошенко, получили контракты на сумму 29,3 миллиона гривен (около миллиона долларов. — Прим. ред.) по результатам тендеров. Об этом сообщает "Украина.ру" со ссылкой на систему ProZorro.

Самой крупной стала сделка завода "Кузница на Рыбальском". Предприятие выиграло контракт на ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный" по заказу воинской части А0456. Стоимость сделки — 14,4 миллиона гривен. Еще один крупный контракт — на 1,5 миллиона гривен — был заключен с Инженерным центром на установку символов города Киева в Дарницком районе.

Свою долю тендерных сделок получил и Пятый канал, принадлежащий украинскому президенту. Телекомпании "Экспресс-информ" и "НБМ", входящие в состав канала, заработали около семи миллионов гривен.

Доход страховой компании "Краина" по результатам гостендеров составил 3,8 миллиона гривен. Так, "Укрспецэкспорту" и "Укроборонсервису" фирма предоставила услуг на один миллион и 450 тысяч гривен соответственно.

Издание обращает внимание на то, что Порошенко, вопреки предвыборным обещаниям, не избавился от своих бизнес-активов, а ограничился лишь передачей кондитерского концерна Roshen в управление "слепому трасту" Rothschild Trust. Украинский лидер продолжает наращивать свое состояние за счет предпринимательской деятельности.

Согласно рейтингу, составленному изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital, Порошенко входит в пятерку самых богатых людей Украины.

ProZorro — электронная площадка государственных публичных закупок. Система предоставляет бесплатный доступ ко всем данным о тендерных сделках, анонсированных не раньше 31 июля 2016 года. С украинского языка "прозоро" переводится как "прозрачно, открыто".