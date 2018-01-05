В Британии хотят обложить налогом кофе навынос

ЛОНДОН, 5 дек — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские парламентарии предлагают ввести сбор в 25 пенсов (около 19 рублей. — Прим. ред.) за использование в кофейнях одноразовой посуды. С инициативой введения так называемого "сбора за латте" выступил комитет палаты общин по окружающей среде, заявив в опубликованном в пятницу докладе о том, что ежегодно в Британии выбрасывается 2,5 миллиарда одноразовых стаканов от кофе, что ведет к загрязнению природы.

"Комитет призывает правительство ввести "сбор за латте" в размере 25 пенсов для одноразовых кофейных стаканов, с тем чтобы использовать полученные средства на улучшение британской инфраструктуры переработки (мусора. — Прим. ред.) и усовершенствование перерабатывающих заводов. Также комитет устанавливает целью достичь полной переработки всех одноразовых стаканов к 2023 году. Если этого добиться не удастся, правительство должно запретить подавать кофе в одноразовой посуде", — говорится в докладе, копия которого передана РИА Новости сотрудниками комитета.

По словам парламентариев, инициатива нацелена на то, чтобы заставить "производителей платить больше в тех случаях, когда упаковку (одноразовую посуду) трудно переработать". Также депутаты планируют заняться информированием потребителей, размещая на стаканах и одноразовой посуде информацию о том, как правильно ее утилизировать.

"Несмотря на то что некоторые кофейни предоставляют скидки тем, кто приносит для покупки кофе собственные чашки, такой возможностью пользуются только 1-2% покупателей. Комитет также обратил внимание на то, как на поведение покупателей подействовало введение платы в пять пенсов за пластиковые пакеты в супермаркетах: в первый год объем использования пластиковых пакетов сократился на 83%. Комитет пришел к выводу, что на поведение покупателей в большей степени влияет введение дополнительной платы, нежели предоставление скидок", — говорится в докладе.

При этом парламентарии не исключают, что размер сбора могут уменьшить после того, как степень "перерабатываемости" одноразовой посуды для кофе будет повышена. Главной проблемой для переработки в настоящее время является использование пластика при производстве кофейных стаканов.

"В Британии выбрасывается 2,5 миллиарда одноразовых стаканов от кофе каждый год. Этого достаточно, чтобы обернуть планету пять с половиной раз. Почти ничего из этого количества не перерабатывается, а полмиллиона стаканов в день выбрасывается на свалки. Производители стаканов для кофе не предпринимают никаких действий для исправления ситуации, и теперь инициатива в руках правительства", — говорится в сопровождающем доклад заявлении главы комитета Мэри Криг.