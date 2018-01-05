Эксперт рассказал, когда могут экстрадировать Саакашвили

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Процесс экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили может занять от одного до трех месяцев, включая рассмотрение возможной апелляционной жалобы. Об этом рассказала адвокат, специалист по международному и гражданскому праву Мария Ярмуш в интервью RT.

По мнению Ярмуш, киевские власти не упустят возможности экстрадировать Саакашвили и удовлетворить соответствующий запрос Генеральной прокуратуры Грузии.

"Власть Украины сделает все возможное, чтобы отправить Саакашвили на родину, для отстранения его от участия в политической жизни Украины", — отметила юрист.

По ее словам, "этот вопрос решается в судебном порядке". Украинскому суду необходимо рассмотреть вопрос об экстрадиции Саакашвили и вынести дальнейшее решение.

"Саакашвили вправе взять себе адвоката и доказывать, что экстрадиция не может быть выполнена. Адвокат может указывать, что Грузия использует уголовное преследование, чтобы в политических целях расправиться с бывшим президентом, также может указывать на то, что Саакашвили попадет в тюрьму, где над ним произойдет расправа и так далее", — заявила Ярмуш.

Адвокат отметила, что Саакашвили может грозить и депортация – в этом случае экс-президент Грузии вправе попросить депортировать его в любое государство.

Ранее Суд в Тбилиси заочно приговорил Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президента Грузии признали виновным в злоупотреблении служебным положением.

Сам политик назвал решение суда "незаконным" и противоречащим "всем международным, национальным нормам и здравому смыслу".