МУРМАНСК, 5 янв – РИА Новости. Бутылка водки стоимостью примерно 1,3 миллиона долларов, которая была украдена из хранилища датского коллекционера в кафе Копенгагена, была обнаружена неповрежденной, сообщает полиция Копенгагена в своем Twitter. Владелец бутылки сообщил датским СМИ о том, что бутылка обнаружена пустой.
Бутылка примечательна тем, что сделана из золота и серебра, декорирована изображением гоночного автомобиля "Руссо-Балт", а водка фильтруется через насадку с бриллиантами. На пробке — герб Российской империи, украшенный драгоценными камнями.
"Бутылка обнаружена неповрежденной, она будет исследована", — сообщили в полиции. "К сожалению, она пуста. Ее обнаружили на строительной площадке", — сообщил изданию Extra Bladet владелец бутылки Бриан Ингеберг, не уточнив подробностей обнаружения бутылки.
Владелец коллекции подозревает, что за кражей может стоять бывший сотрудник кафе, поскольку следов взлома нет, а в хранилище злоумышленники, по всей видимости, вошли с помощью дубликатов ключей от бара и сейфа. Как ранее сообщал коллекционер, бутылку он взял напрокат примерно полгода назад у компании Dartz Motorz, которая производит бронированные автомобили и продолжает традиции дореволюционной автомобильной марки "Руссо-Балт".
Сама бутылка известна еще и тем, что однажды на 15 секунд появилась в кадре в сериале "Карточный домик", где эксклюзивную водку получает в подарок от "российского президента" герой Кевина Спейси — американский президент Фрэнк Андервуд.