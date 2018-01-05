МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) осуждает высылку из Латвии российских журналистов Ольги и Анатолия Курлаевых, заявил РИА Новости глава департамента IFJ по правам человека и вопросам безопасности Эрнест Сагага.

Телеканал "Россия 24" в четверг сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности. Кроме того, 2 января из страны был выдворен муж Курлаевой, который также работает журналистом.

"Мы осуждаем беспричинное выдворение журналистов, поскольку рассматриваем это как отказ в доступе к информации. Мы не видим причины, по которой журналисты были изгнаны из страны, когда они просто делали свою работу", — заявил представитель IFJ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании "абсурдных обвинений в "угрозе национальной безопасности". Генсек Европейской федерации журналистов Рикарду Гутьерреш заявил, что обеспокоен решениями Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.