Пучдемон назвал заложниками остающихся в тюрьмах каталонских политиков

МАДРИД, 5 янв – РИА Новости. Бывший председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон, находящийся в Брюсселе, назвал остающихся в испанских тюрьмах политиков заложниками.

В пятницу судьи Верховного суда Испании отклонили апелляцию об освобождении до рассмотрения дела по существу бывшего заместителя председателя женералитета Каталонии Ориола Жункераса. По мнению судей, существует вероятность повторения совершения преступлений, в которых он обвиняется — организация восстания, мятеж и растрата госсредств.

"Конфликт между Каталонией и Испанией необходимо разрешить. Мы всегда делали ставку на мирный путь и диалог. Трижды результаты голосования говорили недвусмысленно. Несмотря на это, Жункераса удерживают в Эстремере (тюрьма в провинции Мадрид — ред.). И Жорди (лидеры общественных организаций Жорди Санчес и Жорди Куишар — ред.). Они уже не политические заключенные, они заложники", — написал Пучдемон в Twitter.

Из двух десятков каталонских политиков, в отношении которых выдвинуты обвинения, пятеро находятся в Бельгии, в том числе сам Пучдемон. Еще четверо — в заключении. В том числе Жункерас, бывший советник внутренних дел Жоаким Форн, лидеры общественных организаций Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural Жорди Санчес и Жорди Куишар.

После проведения в Каталонии 1 октября референдума о независимости, который позже был признан незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономного сообщества провозгласил независимость. В тот же день, 27 октября, сенат Испании утвердил введение прямого правления центральных властей в Каталонии.

21 декабря в Каталонии состоялись досрочные парламентские выборы. Несмотря на то, что первое место на них заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135. Первое заседание парламента Каталонии состоится 17 января.