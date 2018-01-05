В Иране прошли мирные демонстрации в знак осуждения недавних протестов

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Мирные демонстрации в знак осуждения недавних протестов и в поддержку правительства прошли в пятницу в городах иранской провинции Тегеран, сообщает агентство IRNA.

Демонстрации прошли после пятничных молитв в Тегеране, а также в городах Рей, Дамаванд, Шахрияр, Пакдашт и Робаткарим в провинции Тегеран на севере страны, уточняет агентство. Участники выражали свою приверженность правительству страны, а также осуждали недавние акции протеста и беспорядки, которые, по их мнению, были спровоцированы "врагами страны".

По данным агентства, толпа скандировала лозунги "позор тем, кто прислуживает США", "коррупционеры должны быть наказаны" и другие.

Ранее генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил о заговоре США, Израиля и Саудовской Аравии, направленном на разжигание беспорядков в стране.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, 28 декабря начались массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством других государств. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек, около 450 человек были задержаны за последние дни в связи с протестами в столице.

В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что смута в стране закончена безуспешно для демонстрантов. В четверг министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщил, что в протестах в стране приняли участие около 42 тысяч человек.