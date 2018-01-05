Силовики второй раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (29)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе. архивное фото

ЛУГАНСК, 5 янв — РИА Новости. Украинские силовики второй раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"Украинские силовики сегодня, 5 января, в 15.30 (совпадает с мск) второй раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы",- сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрел велся с направления Луганское в направлении Нижнее Лозовое.