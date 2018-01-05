Компанию Вайнштейна могут продать за $500 млн, пишут СМИ

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Именная кинокомпания американского продюсера Харви Вайнштейна может в скором времени быть продана за 500 миллионов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Указывается, что около половины суммы пойдет в счет принятия ответственности за долги Weinstein Co. С учетом расходов на поддержание компании и оплату расходов, связанных с юридическими тяжбами, при такой цене текущие владельцы компании, скорее всего, не получат никакой прибыли от сделки, заявили источники.

Руководство компании ранее объявило о готовности продать ее другому собственнику. К 22 декабря было получено около 20 предложений от потенциальных покупателей. На данный момент руководство уже отобрало шесть наиболее выгодных предложений, в том числе от предпринимателя Марии Контрерас-Суит, компании Killer Content, студии Lions Gate Entertainment, а также инвестиционных фирм Vine Alternative Investments и Shamrock Capital Investments.

Некоторые возможные покупатели выразили заинтересованность лишь в части имущества Weinstein Co, например, в телевизионной компании, которая занимается съемками шоу "Проект Подиум", и ее библиотеке независимого кино, включающей ленты "Игра в имитацию" и "Джанго освобожденный".

В покупке отдельных активов также были заинтересованы компании Viacom, Sony Pictures Entertainment и Metro-Goldwyn-Mayer, которые не вошли в число наиболее предпочтительных покупателей.

В октябре в США целый ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, после чего тот был уволен из основанной им же компании и исключен из целого ряда профессиональных сообществ.