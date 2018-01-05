В Индии в ДТП со школьным автобусом погибли семь человек, пишут СМИ

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Семь человек, включая шесть детей, погибли, более 10 пострадали в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком в Индии, сообщает издание Times of India.

"Мы получили информацию о гибели по меньшей мере шестерых детей. Водитель школьного автобуса погиб на месте", — приводит издание слова представителя полиции Маножа Рая (Manoj Rai).

Инцидент произошел в городе Индор. Водитель школьного автобуса, перевозившего около 30 учеников, не справился с управлением. В результате автобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, пишет издание со ссылкой на свидетелей произошедшего.

Пострадавших доставили в больницы.