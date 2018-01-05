Украинский военнослужащий во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Украинский военнослужащий во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины предлагала экс-бойцу батальона "Восток" самопровозглашенной ДНР Владиславу Балыкину совершить теракт на Донецком металлургическом заводе.

"Приезжал полковник СБУ. <…> Говорит: "У вас в Донецке есть металлургический завод. Ты поедешь, мы тебя отпустим на обмен, чтобы ты совершил теракт, взорвал завод. Потом ты приедешь на Украину, мы тебе дадим медали, ордена, будешь героем Украины", — сказал Балыкин.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, Балыкина задержали в феврале 2015 года. Мужчине дали пять лет лишения свободы. В тюрьме над ним издевались, избивали и заставляли работать по 17 часов в день.

"Были как рабы, не было никаких условий: плавили металл голыми руками, дышали пылью. Над нами только смеялись. Постоянно заставляли кричать "Слава Украине", а если отказывался, били по голове, прыгали по нам", — вспоминает бывший пленный.

В конце декабря произошел самый масштабный за время конфликта на Донбассе обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР — 165 и 73 соответственно.