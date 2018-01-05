Пушков высмеял слова Порошенко об "окончательном прощании" с Россией

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. "Прощание" с Россией, о котором заявил украинский президент Петр Порошенко, выглядит странно, считает сенатор Алексей Пушков.

"Порошенко никак не распрощается с Россией — только об этом и говорит", — написал он в Twitter, напомнив, что Россия остается главным торговым партнером Украины. "Странное прощание", — резюмировал Пушков.

В четверг украинский лидер в Twitter в очередной раз напомнил согражданам о том, что в прошедшем году Украине предоставили безвизовый режим со странами Евросоюза, оценив это событие как "окончательное "прощай" российской и советской империям".

При этом Порошенко "прощался" с Россией еще в мае, после предоставления безвизового режима, заявлял об "оформлении развода" Киева и Москвы, а также цитировал строки Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…".

Безвизовый режим между Украиной и ЕС действует с 11 июня. Он не дает украинцам права на работу или учебу. На конец декабря безвизом воспользовались лишь четыре процента граждан, выезжавших в страны Евросоюза при том, что до событий Евромайдана в 2013 году, по данным Еврокомиссии, украинцам выдали полтора миллиона шенгенских виз.