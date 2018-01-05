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В мире

Пушков высмеял слова Порошенко об "окончательном прощании" с Россией

15:3205.01.2018
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкАлексей Пушков. Архивное фото.Алексей Пушков. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. "Прощание" с Россией, о котором заявил украинский президент Петр Порошенко, выглядит странно, считает сенатор Алексей Пушков.

Президент Украины Петр Порошенко во время Новогоднего поздравления граждан украины. 31 декабря 2017
© Фото : сайт Президента Украины
Порошенко вновь "окончательно попрощался" с Россией

"Порошенко никак не распрощается с Россией — только об этом и говорит", — написал он в Twitter, напомнив, что Россия остается главным торговым партнером Украины. "Странное прощание", — резюмировал Пушков.

В четверг украинский лидер в Twitter в очередной раз напомнил согражданам о том, что в прошедшем году Украине предоставили безвизовый режим со странами Евросоюза, оценив это событие как "окончательное "прощай" российской и советской империям".

При этом Порошенко "прощался" с Россией еще в мае, после предоставления безвизового режима, заявлял об "оформлении развода" Киева и Москвы, а также цитировал строки Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…".

Безвизовый режим между Украиной и ЕС действует с 11 июня. Он не дает украинцам права на работу или учебу. На конец декабря безвизом воспользовались лишь четыре процента граждан, выезжавших в страны Евросоюза при том, что до событий Евромайдана в 2013 году, по данным Еврокомиссии, украинцам выдали полтора миллиона шенгенских виз.

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Leontjan Alexander
Порошенко не президент, это Бандер который оккупировал Украину под командованием США , это тиран, убийца. Ему как минимум смертная казнь светит. Признавать его президентом, это самая глубокая тупая ошибка.
15:57
05.01.2018
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Даниил Данилов
Счетчик Шария увеличелся.
15:48
05.01.2018
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