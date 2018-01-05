Украина соскочила с российского "газового крючка", считает Порошенко

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Благодаря решению Стокгольмского арбитража, Украина "соскочила с газового крючка" "Газпрома", считает украинский президент Петр Порошенко.

"Мы уверенно начинаем 2018-й — год энергетической независимости Украины", — написал он в Twitter.

Украина отказалась от российского топлива в ноябре 2015 года и в 2016-м впервые не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закупив газ по реверсу в Европе — у Словакии, Польши и Венгрии.

Киев сначала уверял, что принял такое решение из-за более низкой цены, однако позднее компания "Нафтогаз" признала, что "Газпром" предложил сырье по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.

В конце 2017 года Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки голубого топлива у России, если газ будет дешевый.

Решение арбитража

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судились в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. В декабре 2017-го суд обязал украинскую компанию закупать у России не менее пяти миллиардов кубометров газа в год. При этом условие "бери или плати" для 80 процентов от данного объема сохранилось.

Закупать газ в этих сниженных контрактных объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

Кроме того, "Нафтогаз" должен выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов задолженности за поставки, а также 0,03 процента от этой суммы (примерно 600 тысяч долларов) за каждый день просрочки начиная с 22 декабря.

Срок заключенных между Украиной и Россией соглашений на поставки и транзит газа истекает в 2019 году.