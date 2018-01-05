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Суд не освободил бывшего зампредседателя правительства Каталонии Жункераса

Сюжет:
Досрочные выборы в Каталонии (43)
15:3005.01.2018
(обновлено: 16:40 05.01.2018)
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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкОриол Жункерас. Архивное фотоОриол Жункерас. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МАДРИД, 5 янв — РИА Новости. Судьи Верховного суда (ВС) Испании отклонили апелляцию бывшего заместителя председателя женералитета (правительства) Каталонии Ориола Жункераса о его освобождении на время судебного расследования.

Предвыборный баннер с изображением бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и лидера Национальной ассоциация Каталонии Жорди Санчеса в Барселоне. 21 декабря 2017
© РИА Новости
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По мнению судей, существует риск "повторения совершения преступления", говорится в заключении.

Жункерас был задержан в начале ноября без права выхода под залог до рассмотрения дела по существу. В отношении бывшего заместителя главы правительства Каталонии выдвинуты обвинения в подготовке восстания, организации мятежа и незаконном расходовании государственных средств.

Судья Верховного суда Пабло Льярена 4 декабря подтвердил предыдущее решение Национальной судебной палаты о тюремном заключении без права выхода под залог в отношении Жункераса. Это решение бывший замглавы женералитета обжаловал в Апелляционной палате ВС. Трое судей единогласно приняли решение оставить в силе предыдущее постановление, поскольку "существует риск повторения преступления, поскольку нет никаких данных, свидетельствующих, что проситель намерен отказаться от совершения" в дальнейшем аналогичных действий.

В постановлении говорится, что отстаивать "независимость части национальной территории законно, поскольку конституция защищает все политические позиции", в том числе те, которые требуют отмены самой конституции, но это должно происходить исключительно при соблюдении закона. Судьи поясняют, что дело в отношении Жункераса не имеет отношения к преследованию политических диссидентов или сторонников независимости, и "не может идти речь о политических заключенных".

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Бойков
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Ряд политиков Каталонии подозреваются в организации восстания
Однако, как отмечается в документе, Жункерас не ограничился "теоретической ситуацией", а пошел дальше, участвуя в качестве заместителя председателя правительства Каталонии в плане по провозглашению независимости в одностороннем порядке, вопреки постановлению Конституционного суда, выступив против Испанского государства, против Конституции, против Статута автономии, против законодательства. Такие шаги представляют собой "незаконные действия, тяжкие в демократическом правовом государстве". Таким образом, действия Жункераса могут попадать под преступления, в которых он обвиняется, — организация восстания, мятеж и незаконное расходование государственных средств.

Призывы выходить на улицы со стороны Жункераса и других фигурантов дела предполагали "принятие предсказуемых и весьма вероятных эпизодов насилия, чтобы достичь намеченной цели". В качестве примеров судьи приводят "насильственные действия" 20 и 21 сентября у здания совета по экономике, а также призыв к людям добиваться открытия участков для голосования 1 октября, несмотря на то, что политики были осведомлены, что "государственные органы безопасности получили приказ препятствовать этому, выполняя действующие законы". Судьи признают, что у них нет данных, что Жункерас лично участвовал в этих насильственных действиях или давал прямые приказы, но "публично отстаивая одностороннюю независимость", подстрекал граждан к неповиновению Конституционному суду и участию в демонстрациях, которые могли вылиться в столкновения.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой во время выступления в сенате
© AP Photo / Paul White
Рахой прокомментировал возможное назначение Пучдемона главой женералитета
После проведения в Каталонии 1 октября референдума о независимости, который позже был признан незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономного сообщества провозгласил независимость. В тот же день, 27 октября, сенат Испании утвердил введение прямого управления центральных властей в Каталонии.

Были заведены уголовные дела в отношении двух десятков каталонских политиков. Большинство из них находятся на свободе в ожидании рассмотрения дел по существу. В тюрьме остаются четыре политика, в том числе бывший заместитель главы женералитета Каталонии, лидер "Левых республиканцев Каталонии" Ориол Жункерас.

Партия "Левые республиканцы Каталонии", занявшая третье место на досрочных выборах в региональный парламент 21 декабря, может выдвинуть Жункераса на пост главы женералитета. Это произойдет в том случае, если глава коалиции "Вместе за Каталонию", бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, который находится в Брюсселе и в отношении которого выдан национальный ордер на арест, не решится приехать в Испанию.

Судьи в своем постановлении признали право на "участие в выборах и политическом процессе" как "основное право демократии", однако отметили, что осуществление этого права не может "оставить без последствий собственно уголовный процесс, особенно когда речь идет об обвинениях в совершении тяжких преступлений". Согласно постановлению, занятие "политических постов не предполагает безнаказанности".

Сувенирные флаги Каталонии в магазине в Барселоне
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Результат устроил всех": как живет Барселона после парламентских выборов
Судьи отмечают, что Жункераса заявляет о намерении вести диалог (о чем говорится в его иске) исключительно при условии, что Испанское государство должно признать независимость Каталонии. "Предложение такого диалога с тем, чтобы де-факто заставить государство признать независимость Каталонии… в этих условиях не может считаться признаком отказа от конфронтации с государством", — говорится в документе.

21 декабря в Каталонии состоялись досрочные парламентские выборы. Несмотря на то, что первое место на них заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135. Первое заседание парламента Каталонии состоится 17 января.

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