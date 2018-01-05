Народная милиция ЛНР обвинила силовиков в минометном обстреле

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (28)

Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Яр в пригороде Луганска. Архивное фото

Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Яр в пригороде Луганска. Архивное фото

ЛУГАНСК, 5 янв — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из минометов по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"Украинские силовики сегодня 5 января в 14.15 (совпадает с мск) нарушили режим прекращения огня, применив 120 и 82-миллиметровые минометы. Обстрел производился с направления Луганское в направлении Логвиново", — сообщили в пресс-службе.