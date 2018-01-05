СМИ узнали о заморозке миллионных активов Ахметова на Кипре

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Кипрский суд заморозил активы украинского миллиардера Рината Ахметова на сумму в 820 миллионов долларов, пишет газета The Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы суда.

По данным газеты, решение было принято 27 декабря при рассмотрении юридического спора вокруг компании "Укртелеком" — крупнейшей на Украине группы компаний в сфере фиксированной связи. Компания была продана Ахметову в 2013 году фирмой Raga, принадлежащей украинскому предпринимателю Денису Горбуненко. Представители Raga настаивают на том, что сумма сделки составила 860 миллионов долларов, однако Ахметов выплатил продавцу только 100 миллионов.

Замороженные активы бизнесмена связаны с квартирой в Лондоне, которая на момент покупки была самой дорогой на рынке недвижимости Великобритании. Согласно постановлению суда, Ахметов может распоряжаться собственностью по своему усмотрению, но должен сохранить неприкосновенными активы на сумму 820,5 миллиона долларов и обязан сообщать Raga о крупных сделках со своей собственностью.

Ахметов может опротестовать решение суда до 8 января.

Международный арбитражный суд в Лондоне уже вынес решение в пользу Raga по параллельному делу в июне прошлого года.

По оценке журнала Forbes, состояние Ахметова составляет около 4,6 миллиарда долларов. Основатель компании "Систем Кэпитал Менеджмент" является самым богатым жителем Украины и занимает 359-ю строчку в мировом рейтинге миллиардеров.