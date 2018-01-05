В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о "прощании" с Россией

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Стремление Порошенко попрощаться с Россией демонстрирует сходство между его администрацией и цирковой ареной. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек в интервью RT.

"У плохого клоуна самая популярная сцена — это прощание с публикой", — отметил парламентарий, подчеркнув, что фразы "добро пожаловать" от западных партнеров Украина так и не дождалась.

По мнению Бальбека, подобные заявления Порошенко не отражают реальные настроения украинского народа. Тем не менее, Киев не прислушивается к желаниям граждан, поскольку воспринимает в качестве "народа" только свое окружение.

"Вот и старается на бис для своей публики президент. Уже, наверное, ноги стер до колен, уходя прощаться с Россией", — добавил депутат.

Ранее Порошенко заявил, что в этом году Украина "сказала окончательное прощай" России и Советскому Союзу.