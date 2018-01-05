Эксперт уверен, что Олимпиада в Южной Корее "пройдет спокойно"

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Олимпиада в Пхёнчхане пройдет в относительно спокойной обстановке на фоне некоторого снижения напряженности в отношениях КНДР и Южной Кореи, полагает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

КНДР согласилась провести 9 января межправительственные переговоры с Южной Кореей для обсуждения путей улучшения отношений и участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, объявило в пятницу министерство по делам национального объединения Республики Корея.

"Видимо, на какой-то период времени действительно произойдут определенные подвижки. Похоже, действительно, Олимпийские игры пройдут в относительно спокойной ситуации. По крайней мере, и та и другая стороны проявили определенную тенденцию к компромиссу и к снижению уровня напряжения", — сказал Мосяков РИА Новости.

В то же время, по его мнению, говорить сегодня о том, что будет после Олимпиады затруднительно. "Будет ли это началом нового этапа в межкорейских отношениях, наполненного большим доверием, или это опять все потом закончится какими-то очередными американо-южнокорейскими маневрами у берегов Северной Кореи либо северокорейским пуском, сказать достаточно сложно", — указал эксперт.

По словам Мосякова, раз США и Южная Корея объявили, что они прекращают на время Олимпиады совместные учения, то "сама ситуация уже требует от КНДР показать, что она оценивает этот шаг". "Это как раз идет в русле предложений, с которыми выступали Россия и Китай", — пояснил Мосяков, имея в виду инициативу о "двойной заморозке".

"Это предложение оказывается достаточно эффективным. Видимо, это предложение работает, и стороны пошли в рамках этой инициативы", — предположил политолог.

"Думаю, что как раз здесь произошло то, к чему призывала Россия. Обе стороны поняли, что, по крайней мере, на какое-то время надо напряженность несколько убавить и там посмотреть, что будет дальше. Говорить о том, что кто-то "прогнулся", неверно", — заключил он.

Как заявил на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства по делам национального объединения Пэк Тхэ Хён, Пхеньян направил телефонограмму в Южную Корею, что пошлет 9 января свою делегацию на переговоры, которые пройдут в южной части демилитаризованной зоны между двумя корейскими государствами в пункте переговоров Пханмунджом, в здании под названием "Дом мира". В последний раз переговоры на высоком уровне между КНДР и Республикой Корея проводились в декабре 2015 года.

Отношения между двумя частями Корейского полуострова обострились в последние годы из-за острой конфронтации КНДР и США, причиной которой стал отказ Пхеньяна прекращать свои ядерную и ракетную программы. Усиливающиеся санкции СБ ООН не повлияли на Северную Корею, которая продолжает ядерные и ракетные испытания под предлогом защиты от американской угрозы. Опасения Пхеньяна усиливают непрекращающиеся военные учения США и Южной Кореи, направленные на устрашение КНДР.