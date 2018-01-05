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В мире

Эксперт уверен, что Олимпиада в Южной Корее "пройдет спокойно"

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2215)
14:2205.01.2018
(обновлено: 14:24 05.01.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСимволика зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане. Архивное фотоСимволика зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Олимпиада в Пхёнчхане пройдет в относительно спокойной обстановке на фоне некоторого снижения напряженности в отношениях КНДР и Южной Кореи, полагает заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР приняла предложение провести переговоры с Южной Кореей
КНДР согласилась провести 9 января межправительственные переговоры с Южной Кореей для обсуждения путей улучшения отношений и участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, объявило в пятницу министерство по делам национального объединения Республики Корея.

"Видимо, на какой-то период времени действительно произойдут определенные подвижки. Похоже, действительно, Олимпийские игры пройдут в относительно спокойной ситуации. По крайней мере, и та и другая стороны проявили определенную тенденцию к компромиссу и к снижению уровня напряжения", — сказал Мосяков РИА Новости.

В то же время, по его мнению, говорить сегодня о том, что будет после Олимпиады затруднительно. "Будет ли это началом нового этапа в межкорейских отношениях, наполненного большим доверием, или это опять все потом закончится какими-то очередными американо-южнокорейскими маневрами у берегов Северной Кореи либо северокорейским пуском, сказать достаточно сложно", — указал эксперт.

Вид на один из районов в Пхенчхане. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Первые контакты Сеула и Пхеньяна: надежда на "олимпийское спокойствие"
По словам Мосякова, раз США и Южная Корея объявили, что они прекращают на время Олимпиады совместные учения, то "сама ситуация уже требует от КНДР показать, что она оценивает этот шаг". "Это как раз идет в русле предложений, с которыми выступали Россия и Китай", — пояснил Мосяков, имея в виду инициативу о "двойной заморозке".

"Это предложение оказывается достаточно эффективным. Видимо, это предложение работает, и стороны пошли в рамках этой инициативы", — предположил политолог.

"Думаю, что как раз здесь произошло то, к чему призывала Россия. Обе стороны поняли, что, по крайней мере, на какое-то время надо напряженность несколько убавить и там посмотреть, что будет дальше. Говорить о том, что кто-то "прогнулся", неверно", — заключил он.

Вид на один из районов в Пхенчхане. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Первые контакты Сеула и Пхеньяна: надежда на "олимпийское спокойствие"
Как заявил на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства по делам национального объединения Пэк Тхэ Хён, Пхеньян направил телефонограмму в Южную Корею, что пошлет 9 января свою делегацию на переговоры, которые пройдут в южной части демилитаризованной зоны между двумя корейскими государствами в пункте переговоров Пханмунджом, в здании под названием "Дом мира". В последний раз переговоры на высоком уровне между КНДР и Республикой Корея проводились в декабре 2015 года.

Отношения между двумя частями Корейского полуострова обострились в последние годы из-за острой конфронтации КНДР и США, причиной которой стал отказ Пхеньяна прекращать свои ядерную и ракетную программы. Усиливающиеся санкции СБ ООН не повлияли на Северную Корею, которая продолжает ядерные и ракетные испытания под предлогом защиты от американской угрозы. Опасения Пхеньяна усиливают непрекращающиеся военные учения США и Южной Кореи, направленные на устрашение КНДР.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Евгений Семёнов
Без сборной Российской Федерации не вижу смысла смотреть Олимпиаду
15:02
05.01.2018
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Юрий Леонов
Если спортсмены США туда едут,
значит и провокаций никаких
со стороны штатов не будет.
А больше и некому.
14:33
05.01.2018
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