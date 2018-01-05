Приговор Саакашвили не дает Киеву права на его экстрадицию, считает адвокат

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Приговор суда в Тбилиси в отношении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили не дает оснований Украине для его экстрадиции, считает адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением". Как постановил суд, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности. После этого политики в Киеве заговорили о возможности экстрадиции Саакашвили.

"Мы считаем, что все дела, которые рассматривают суды в Грузии против Саакашвили, исключительно политические. Это политическое преследование. Любые действия по экстрадиции со стороны украинской власти будут незаконными даже на основании решения суда в Тбилиси. У Саакашвили достаточно на сегодня правовых статусов для того, чтобы власть Украины не могла его экстрадировать и выдворить. Во-первых, он является подозреваемым в уголовном деле по законам Украины. Во-вторых, идет досудебное расследование, где он является процессуальной стороной", — заявил Чернолуцкий в комментарии украинскому телеканалу NewsOne.

Он также заявил, что человек, который был гражданином Украины и последние годы проживал в стране, не может быть экстрадирован. "Это говорит закон о статусе иностранцев и лиц без гражданства, это говорит международная конвенция, которую ратифицировала Украина", — подчеркнул Чернолуцкий.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Саакашвили пытается вернуть украинское гражданство через суды, критикует украинские власти и устаивает акции протеста.

Ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране. По словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты. Однако 3 января суд в Киеве подтвердил, что Саакашвили не является лицом, нуждающимся в защите на Украине.