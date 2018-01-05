В ДНР заподозрили силовиков в подготовке провокации на юге Донбасса

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (24)

ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Украинские силовики могут устроить провокацию на юге Донбасса, заявил журналистам замглавы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"Мы можем сделать вывод о подготовке ВСУ к вероятным активным провокационным действиям на мариупольском направлении", — сказал он.

Для этого в народной республике, в частности, проанализировали перемещения колонн авто- и бронетехники.

Разведка ДНР также заметила усиление подразделений украинских силовиков на юге Донецкой области. В оперативном командовании попросили ОБСЕ обратить внимание на скопление ударных средств ВСУ у линии соприкосновения.

Басурин заверил, что "при всех попытках украинской стороны дестабилизировать обстановку" и несмотря на активную подготовку силовиков "к наступательным действиям", жители ДНР находятся под защитой.

По его словам, вооруженные силы народной республики хорошо подготовлены. "Мы готовы к отражению провокаций на всех участках", — добавил замкомандующего.