На Украине произошел пожар на региональном управлении газопроводов

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Возгорание масла произошло в шахте газоперекачивающего агрегата управления магистральных газопроводов "Черкассытрансгаз" компании "Укртрансгаз" в Кировоградской области Украины, сообщается в пятницу на сайте госслужбы страны по ЧС.

По данным ведомства, в четверг вечером спасателям поступило сообщение о пожаре возле села Гаевое Александровского района в Кировоградской области.

"Как стало известно, загорелось пять квадратных метров масла в выхлопной шахте газоперекачивающего агрегата №7 Александровского линейного производственного управления магистральных газопроводов "Черкассытрансгаз" ПАО "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз Украина". Травмированных и погибших нет", — говорится в сообщении на сайте госслужбы.

В ведомстве добавили, что пожар в тот же вечер был ликвидирован, к его тушению привлекались шесть человек и две единицы техники пожарно-спасательной части.

Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты, отметили в госслужбе по ЧС.