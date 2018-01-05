Силовики более 10 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (24)

Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото

Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото

ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Украинские силовики более 10 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшую неделю украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Всего с начала объявленного перемирия с 23 декабря зафиксировано 37 нарушений, выпущено более 500 боеприпасов", — сказал Басурин.

Он добавил, что обстрелам со стороны силовиков подверглись районы 12 населенных пунктов. Украинские силовики применяли минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие.