Силовики более 10 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Украинские силовики более 10 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За прошедшую неделю украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Всего с начала объявленного перемирия с 23 декабря зафиксировано 37 нарушений, выпущено более 500 боеприпасов", — сказал Басурин.
Он добавил, что обстрелам со стороны силовиков подверглись районы 12 населенных пунктов. Украинские силовики применяли минометы, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие.