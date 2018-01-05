Исламабад решительно осудил теракт в Кабуле, унесший жизни 20 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 янв — РИА Новости. Исламабад решительно осуждает последнее нападение террористов в Кабуле, жертвами которого стали не менее 20 человек, говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД Пакистана.

Взрыв прогремел в столице Афганистана в четверг вечером. Его совершил террорист-смертник рядом с КПП полиции в районе Кабула PD9. По последним данным, в результате атаки погибли 20 человек, еще 30 получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

"Мы скорбим по тем, кто потерял свои жизни в этой террористической атаке, и выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Мы молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Выражаем солидарность с правительством и братским народом Афганистана в этот час печали и горя", — сказано в сообщении.

В нем подчеркивается, что Исламабад "безоговорочно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, оставаясь твердо приверженным цели искоренить эту угрозу".

* Террористическая организация, запрещена в России