В МИД Украины рассказали о судьбе застрявших в Сирии моряков

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Десять украинских моряков, которые с августа 2017 года находились на арестованном судне в порту Сирии, в пятницу возвращаются на Украину, сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич интернет-изданию "Украинская правда".

По данным издания, с августа 2017 года десять украинских моряков находились в порту Тартус (Сирия) на арестованном сирийскими властями судне "Старшина Деров". Сообщается, что моряки ранее заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан – на борт судна.

Однако выяснилось, что судно находится в Сирии, капитан сирийского порта Тартус взял у украинцев паспорта и другие документы и отказался возвращать, чтобы "они сидели на борту и не бродили где-то". Также оказалось, что судно и его владелец находятся под угрозой санкций за неоднократные заходы в Крым. Зарплату морякам не выплачивали. На борту судна груза не было, и все это время оно ни разу не покидало пределы порта, дополняет издание.

По словам Кирилича, благодаря консулу сирийские органы власти вернули паспорта морякам, нашли замену экипажа среди местных жителей и вернули граждан Украины в Ливан.

"Пятого января на ливанской границе их встретил консул Украины", — сказал представитель департамента МИД.

Он добавил, что все финансовые вопросы – оплата транспортных расходов, авиабилетов на Украину – урегулированы посольством Украины в Ливане.

"Сегодня, в канун Рождества, украинские моряки возвращаются к своим семьям", — отметил Кирилич.