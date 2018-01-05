СМИ сообщили о переносе допроса Саакашвили

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Допрос экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по делу о попытке захвата здания в центре Киева решили перенести на 9-10 января, передает украинское информагентство УНН со ссылкой на пресс-службу политика.
В середине декабря сторонники Саакашвили после вече попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками, пострадали несколько десятков правоохранителей.
С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали политические силы разной направленности, в том числе партия Саакашвили "Движение новых сил". После первой недели митингов большинство участников заявили о выходе из протеста.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти. Саакашвили назвал эти обвинения ложными.
Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.