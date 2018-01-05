Клинцевич назвал "важнейшей новостью" переговоры Южной Кореи и КНДР

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сообщение о переговорах между Южной Кореей и КНДР следует считать важнейшей политической новостью с начала 2018 года, главное, чтобы этому процессу не мешали США, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Сообщение о переговорах на высоком уровне между Южной Кореей и КНДР, намеченных на следующий вторник, следует считать, на мой взгляд, важнейшей политической новостью с начала нового 2018 года. Дополнительную значимость им придает то, что они могут пройти перед зимней Олимпиадой", — сказал сенатор РИА Новости в пятницу.

Клинцевич отметил, что сам факт внесения переговоров в повестку дня "стал возможен во многом благодаря взвешенной, конструктивной позиции России".

"Как неоднократно отмечалось на самом высоком уровне, наша страна, жестко осуждая ракетные запуски КНДР, всегда выступала и против попыток возложить ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове исключительно на Пхеньян", — подчеркнул он.

Политик полагает, что свою позитивную роль сыграла и недавняя поездка делегации российского парламента в Северную Корею. К тому же Россия является чуть ли не единственной страной в мире, имеющей нормальные государственные отношения одновременно с двумя странами – Южной Кореей и КНДР.

"Тем не менее, вряд ли стоит уже сейчас бить в литавры. Давайте дождемся начала переговоров. К особой осторожности хотелось бы призвать США: главное – не мешать", — сказал парламентарий.