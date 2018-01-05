КИШИНЕВ, 5 янв — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии разрешил утвердить закон о запрете на трансляцию российских новостных программ в обход президента страны Игоря Додона.

КС постановил, что временно исполнять обязанности главы государства для утверждения этого документа может спикер парламента или премьер.

Суд заявил о наличии обстоятельств, которые оправдывают данное решение. Речь идет о том, что Додон дважды отклонял закон, вносящий изменения в кодекс о телевидении и радио.

По его мнению, этот документ "представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Молдавии в получении информации".

Постановление Конституционного суда обжалованию не подлежит.

Второй раз парламент Молдавии принял закон о борьбе с "иностранной пропагандой" в конце декабря. Однако лидер страны вновь отказался подписать его и попросил КС рассмотреть положения документа.

Согласно конституции, президент, несмотря на несогласие, обязан утвердить закон, если парламент его принимает дважды. В связи с этим в суд обратился Сергей Сырбу, депутат от фракции Демократической партии, занимающей большинство мест в парламенте. Он заявил, что в данной ситуации необходим временно исполняющий обязанности президента.

Депутат при этом сослался на аналогичные процедуры, которые уже применялись. Двадцатого октября 2017 года Конституционный суд позволил спикеру парламента Андриану Канду (вместо президента) подписать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзу. Второго января 2018-го суд разрешил в обход Додона назначить главу МИД и еще шесть членов правительства.

Закон о борьбе с пропагандой запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произвели в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (документ не прошел эту процедуру в России). При этом ретрансляция развлекательных программ или других передач разрешена.

Замглавы МИД Григорий Карасин, комментируя ранее законопроект, говорил, что молдавские власти организовывают информационную блокаду для собственного народа.