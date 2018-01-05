КИШИНЕВ, 5 янв — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии разрешил утвердить закон о запрете на трансляцию российских новостных программ в обход президента страны Игоря Додона.
КС постановил, что временно исполнять обязанности главы государства для утверждения этого документа может спикер парламента или премьер.
Суд заявил о наличии обстоятельств, которые оправдывают данное решение. Речь идет о том, что Додон дважды отклонял закон, вносящий изменения в кодекс о телевидении и радио.
По его мнению, этот документ "представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Молдавии в получении информации".
Постановление Конституционного суда обжалованию не подлежит.
Согласно конституции, президент, несмотря на несогласие, обязан утвердить закон, если парламент его принимает дважды. В связи с этим в суд обратился Сергей Сырбу, депутат от фракции Демократической партии, занимающей большинство мест в парламенте. Он заявил, что в данной ситуации необходим временно исполняющий обязанности президента.
Закон о борьбе с пропагандой запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произвели в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (документ не прошел эту процедуру в России). При этом ретрансляция развлекательных программ или других передач разрешена.