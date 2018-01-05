Москва приветствует готовность КНДР и Южной Кореи вести диалог

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Москва приветствует готовность КНДР и Южной Кореи к возобновлению диалога и надеется, что эта тенденция будет закреплена конкретными договорённостями, заявил в пятницу РИА Новости источник в МИД РФ.

"Приветствуем готовность сторон к возобновлению диалога, надеемся, что эта положительная тенденция будет закреплена конкретными договоренностями, направленными на мирное урегулирование существующих между Югом и Севером проблем", — сказал он.

КНДР согласилась провести 9 января межправительственные переговоры с Южной Кореей для обсуждения путей улучшения отношений и участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, объявило в пятницу министерство по делам национального объединения Республики Корея.