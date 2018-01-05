Саакашвили назвал приговор грузинского суда незаконным

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили назвал незаконным заочный приговор, который вынес суд в Тбилиси.

По мнению политика, судебное решение противоречит международным нормам и здравому смыслу.

"Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса", — написал Саакашвили в Facebook.

По его словам, это также означает, что власти Грузии за пять лет не нашли на него "ничего существенного": ни фактов коррупции, ни других правонарушений.

Политик при этом пообещал, что его "борьба продолжится до полной победы наших народов над олигархатом, коррупцией, нищетой".

Сегодня суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президента признали виновным в злоупотреблении служебным положением.

Установлено, что Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, имеющих отношение к убийству Гиргвлиани. В связи с этим они смогли уйти от ответственности.

Саакашвили проходит и по другим уголовным делам: о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили.

Он уехал из Грузии в 2013 году, а в 2015-м стал советником президента Украины Петра Порошенко. Вскоре ему предоставили украинское гражданство и назначили на пост губернатора Одесской области. Должность главы региона Саакашвили покинул в 2016 году, затем его лишили гражданства Украины.