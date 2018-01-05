Саакашвили заочно приговорили к трем годам тюрьмы в Грузии

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.

Политика признали виновным в злоупотреблении служебным положением.

Суд определил в качестве наказания четыре года заключения, однако срок сократили по закону об амнистии на одну четверть — до трех лет.

Установлено, что Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности. В связи с этим права пострадавшей стороны были нарушены, как и законные интересы государства.

Саакашвили проходит в Грузии и по других уголовным делам: о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили. В 2014 году главная прокуратура заочно предъявила ему обвинения.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Позднее, в 2015-м, политик стал советником президента Украины Петра Порошенко, вскоре ему предоставили украинское гражданство и назначили на пост губернатора Одесской области. Должность главы региона он покинул в 2016 году, затем его лишили украинского гражданства.

В последнее время Саакашвили занят проведением в Киеве антиправительственных демонстраций. Генпрокуратора Украины считает, что эти акции протеста финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича и направлены на свержение государственной власти. В связи с этим бывший губернатор стал фигурантом уголовного дела.