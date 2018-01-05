США не дадут КНДР и Южной Корее договориться, считают в Госдуме

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. КНДР и Южная Корея способны договориться, но США не дадут им этого сделать, так как Вашингтону выгодна сложившаяся ситуация, считает координатор парламентской группы дружбы с Северной Кореей, депутат от КПРФ Казбек Тайсаев.

Ранее агентство Ренхап со ссылкой на министерство объединения Республики Корея сообщило, что Южная Корея и КНДР проведут переговоры на высшем уровне на следующей неделе.

"Да, они способны договориться, но американцы не дадут им договориться. Каждый раз все условия, все договоренности, которые были у севера и юга, их заставляли разрушать американцы. Поэтому если американцы сейчас не полезут, а они полезут сто процентов — им не выгоден этот мир, им нужно обязательно на Корейском полуострове держать ситуацию в таком виде, в каком она сейчас – не война, не мир", — сказал Тайсаев РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что разговаривал практически со всем руководством Северной Кореи и знает, что у "Пхеньяна огромное желание вести эти переговоры", так как "для них это вопрос номер один".

"Мы о том, что Северная Корея готова к переговорам и делает все для того, чтобы эти переговоры состоялись, говорили давно и максимально этому помогали. Конечно, здесь заслуга РФ есть, наших дипломатов… Я больше, чем уверен, что огромная заслуга здесь, конечно, и Лаврова и всей его команды, в том числе Александра Ивановича (Мацегора – посол РФ в КНДР)", — подчеркнул депутат.