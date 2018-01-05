СМИ сообщили о гибели около 40 человек из-за наводнения в Конго

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Не менее 37 человек погибли в результате наводнения в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе, сообщает портал ACTUALITE.CD со ссылкой на министра социальных дел Доминика Велоли.

По данным портала, наводнение было вызвано сильными дождями, которые прошли в Киншасе в ночь с 3 на 4 января.

"В настоящее время есть данные о 13 погибших в Нгальеме. Пять человек в Бандалюнве. Один погибший в Барюмбю. Четверо погибших в Лимете, район Пакаджума. Девять погибших в Селембао", — рассказал министр.

Велоли добавил, что это предварительные цифры, еще ожидаются результаты расследований в других частях города. Наводнения чиновник связал с проблемой урбанизации города и отсутствием водоотводных желобов.