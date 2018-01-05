МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Соглашение по ядерной программе Ирана нельзя превращать в инструмент для решения иных задач, кроме тех, которые прописаны в документе, Москва надеется, что партнеры по "шестерке" продолжат вместе с РФ объяснять Вашингтону, что его действия по СВПД ошибочны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее в Вашингтоне заявили, что выступают за более долгосрочное соглашение по ядерной программе Ирана, которое предполагало бы восстановление санкций в случае, если Тегеран попытался бы получить ядерное оружие или баллистические ракеты для его доставки. С такой позицией выступил вице-президент США Майк Пенс.

"Мы не видим никаких причин что-либо менять в СВПД, договоренность тщательнейшим образом отбалансирована, она глубоко продумана, каждое ее положение имеет логическую основу",- заявил Рябков, комментируя заявления Пенса.

"Дело в том, что СВПД нельзя превращать в инструмент решения каких-то других задач (кроме тех, что записаны в соглашении), это самоценная, очень серьезная договоренность, к которой нужно относиться предельно бережно. Мы пытаемся этот сигнал донести до американских коллег, будем надеяться, что другие участники СВПД, другие члены международного сообщества вместе с нами продолжат настойчивую работу по разъяснению ошибочности того курса, который сейчас проводит Вашингтон",- подчеркнул замглавы МИД РФ.