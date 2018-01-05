На атлантическом побережье США из-за непогоды погибли шесть человек

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате снежной бури на восточном побережье США, сопровождающейся сильным ветром, снегопадом и низкими температурами, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителей власти.

По данным телеканала, три человека погибли в штате Северная Каролина, еще один в Южной Каролине. По словам губернатора Северной Каролины Роя Купера, экстремальные погодные условия также привели к множеству автомобильных аварий. В некоторых районах выпало более 30 сантиметров снега.

Американские авиакомпании отменили более пяти тысяч рейсов за последние два дня, сообщается на специализированном сайте FlightAware.

Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями, международный аэропорт имени Джона Кеннеди в четверг приостановил работу. Аэропорт Нью-Йорка Ла-Гуардия также временно закрылся из-за непогоды, но впоследствии возобновил работу.

Управление штата Северная Каролина по чрезвычайным ситуациям сообщило, что низкие температуры ожидаются и на выходных.