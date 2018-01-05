МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли в результате снежной бури на восточном побережье США, сопровождающейся сильным ветром, снегопадом и низкими температурами, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителей власти.
Американские авиакомпании отменили более пяти тысяч рейсов за последние два дня, сообщается на специализированном сайте FlightAware.
Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями, международный аэропорт имени Джона Кеннеди в четверг приостановил работу. Аэропорт Нью-Йорка Ла-Гуардия также временно закрылся из-за непогоды, но впоследствии возобновил работу.
Управление штата Северная Каролина по чрезвычайным ситуациям сообщило, что низкие температуры ожидаются и на выходных.