В Раде рассказали о "колоссальных рисках" поездок в Россию

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Свободы" Андрей Ильенко выступил за введение визового режима с Россией. Он сказал об этом в эфире телеканала "112 Украина".

Законодатель подчеркнул, что любая поездка в Россию несет для украинцев "колоссальные риски".

По словам Ильенко, власти довели ситуацию в стране до того, что "многие люди вынуждены искать заработки". Однако, добавил он, надо понимать, что ехать для этого в Россию опасно "для каждого человека, который пересекает границу".

Ранее с похожим заявлением выступил украинский МИД, назвав поездки в Россию "билетом в один конец".

Между тем граждане Украины приезжают в Россию все чаще. По данным Министерства экономического развития и торговли страны, поток "украинских туристов" в первом полугодии 2017 года вырос на 56% (более 2,6 миллиона человек против 1,7 миллиона за аналогичный период прошлого года).

Украинские СМИ также отмечали увеличение числа автобусных рейсов между двумя странами. Среди причин этого явления — рост трудовой миграции в Россию, обусловленный экономическим кризисом и конфликтом в Донбассе. Чтобы попасть в Россию, украинцы также пользуются поездами, несмотря на растущие цены.

При этом в Киеве регулярно звучат призывы ужесточить правила пересечения границы между Россией и Украиной, предлагается, в частности, ввести между странами визовый режим. Москва, комментируя эти высказывания, подчеркивает, что в визовых вопросах будет исходить из принципа взаимности.