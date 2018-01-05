Силовики дважды за сутки нарушили режим тишины в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (22)

ДОНЕЦК, 5 янв — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза нарушили режим прекращения огня, обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов на горловском направлении, по которым применялись вооружения БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.