НАТО утвердило официальный гимн альянса

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс официально утвердил свой гимн. Об этом сообщается на сайте НАТО.

Гимн у организации был и раньше, однако он не был утвержден. Дирижер Люксембургского военного оркестра, капитан Андре Рейхлинг написал композицию в 1989 году по случаю 40-летия НАТО. С тех пор мотив исполнялся на различных мероприятиях, например на встрече глав стран-союзников по альянсу, прошедшей в мае 2017 года.

Композиция исполняется без слов. Гимн написан для двадцати музыкальных инструментов: флейты-пикколо, флейты, гобоя, трех кларнетов, трех саксофонов, двух корнетов, двух труб, рога, баритон-рога, трех тромбонов, трубы и барабана.