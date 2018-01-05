СМИ узнали о начале строительства в Китае третьего авианосца

ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Китай начал строительство своего третьего авианосца на судостроительной верфи в Шанхае в прошлом году, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники.

Китай пытается создать флот, способный действовать на просторах мирового океана для обеспечения своей безопасности, однако на данный момент на вооружении китайских ВМС есть только авианосец "Ляонин", созданный на базе советского крейсера "Варяг". В апреле прошлого года Китай спустил на воду свой второй по счету авианосец, который стал первым собственного производства. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию позднее в этом году.

По словам источника, судостроительная верфь Shanghai Jiangnan Shipyard Group получила добро на начало строительства нового корабля после ежегодной сессии высшего законодательного органа страны – Всекитайского собрания народных представителей в марте прошлого года.

"Завод все еще работает над корпусом корабля, и, это, как ожидается, займет около двух лет", — сообщил источник. По словам источников, пока слишком рано говорить о том, когда третий авианосец будет спущен на воду.

Ранее газета сообщала, что новый авианосец может быть создан к 2021 году и будет оснащен паровыми катапультами вместо трамплинов на летной палубе. После завершения строительства понадобится несколько лет, чтобы новый авианосец полностью был принят на вооружение, так как на подготовку пилотов для истребителей для него уйдут два-три года.

Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в августе 2011 года. В состав ВМС Китая авианосец вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012 года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя J-15 на палубу авианосца.